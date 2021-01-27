В больницах Челябинска за пять дней произошли три странные смерти

В Челябинске зафиксировали три странные смерти больных за пять дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 26 января под окнами больницы №6 по улице Румянцева в Металлургическом района Челябинска было найдено тело 48-летнего мужчины. Известно, что он проходил лечение в палате на шестом этаже.

Это уже третий случай странных смертей среди пациентов челябинских медучреждений за последние пять дней.

Так, в пятницу, 22 января, на территории этой же больницы обнаружили тело 90-летнего челябинца. В понедельник, 25 января, трагедия произошла в ОКБ №3. Здесь под окнами медучреждения нашли тело 53-летнего пациента ковидного отделения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.21

2 млрд бюджетных средств в Челябинской области израсходовали неэффективно. / Медик из Озерска предстанет перед судом за хищение лекарства от ВИЧ. / В Челябинской области выросла летальность коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»