В Челябинске предложили простить общепиту долги за аренду

Южноуральский бизнес-омбудсмен предложил провести арендную амнистию для предприятий общепита.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, сфера общественного питания – одна из наиболее пострадавших в условиях ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Речь об этом шла на круглом столе «Актуальные проблемы развития общественного питания в современных условиях».

Численность предприятий общепита в регионе приближается к четырем с половиной тысячам. Многие из них с трудом пережили последствия пандемии. О необходимости поддержки этой сферы бизнеса заявил уполномоченный по правам предпринимателей Александр Гончаров. Он предложил обсудить вопрос о снижении налоговой нагрузки на предприятия общепита, рассмотреть возможность амнистии по арендным платежам.

Член общественного совета при областном парламенте по предпринимательству и инвестиционной деятельности Игорь Вахитов озвучил проблемы, с которыми столкнулись предприятия общественного питания, осуществляющих деятельность в различных учебных заведениях. В условиях ограничений они вынуждены были полностью прекратить свою деятельность (не могли работать ни на вынос, ни на доставку питания). Игорь Вахитов представил расчеты: сколько в среднем предприятие общепита, оказывающее услуги в образовательном учреждении, тратит на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию. Затраты составили около полутора миллионов рублей.

Отметим, что компенсация этих расходов предоставлялась предпринимателям одноразово в прошлом году, однако санитарные требования продолжают действовать. Представитель общественного совета предложил сохранить для общепита ставку в 1% при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, отнести школьный общепит к сфере социального предпринимательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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