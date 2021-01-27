Медики опровергли трудоустройство коллектива расформированного отделения челябинской больницы

Врач расформированного отделения детской урологии ОКБ-3 опровергла заявление министра здравоохранения Челябинской области.

Напомним, вчера, 26 января, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов заявил, что почти все сотрудники отделения детской урологии ОКБ №3 трудоустроены.

По словам чиновника, большая часть среднего медперсонала и один врач остались работать в ОКБ №3. Остальные врачи почти все перешли на работу в детскую областную клиническую больницу. Не определились, по данным министра, лишь один врач и заведующий. Они сейчас в отпуске. Но одна из сотрудниц расформированного отделения слова чиновника опровергает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врач-хирург Екатерина Воронина заявила, что информация Юрия Семенова недостаточно точна. Опровержение медика появилось в социальных сетях.

По словам Ворониной, в простое сейчас находятся не только завотделением и врач, но и часть младшего персонала. Им ОКБ-3 предоставляет под роспись для ознакомления все вакантные должности на данный момент – от лифтеров и уборщиц до врачей-методистов. Еще два врача отделения временно работают в ковидном отделении, которое через месяц будет расформировано.

Кроме того, руководство ЧОДКБ до сих пор никаких письменных перечней свободных вакансий с соответствующим должностным окладом и условий приема никому из персонала не направило. Хотя письма с просьбой предоставить такой перечень направлялись в учреждение уже дважды.

Между тем, в минздраве настаивают на своем. «Министр, заместители министра, руководство ОКБ-3 и ЧОДКБ встречались с коллективом отделения, – заявили в пресс-службе ведомства. – Все вопросы, в том числе касающиеся трудоустройства, были обсуждены. В тот же день состоялось посещение детской областной клинической больницы, были осмотрены приемный покой, хирургическое и урологическое отделения. Профильный замминистра Евгений Ванин и администрация больницы ЧОДКБ индивидуально встречались с каждым сотрудником по вопросу трудоустройства».

При этом чиновники подчеркивают, что «руководство министерства здравоохранения Челябинской области, областной клинической больницы №3, а также Челябинской областной детской клинической больницы всегда готовы к диалогу». Почему в таком случае администрация ЧОДКБ не реагирует на упомянутые Екатериной Ворониной письма, в пресс-службе ведомства не пояснили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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