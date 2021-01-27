Полиция изъяла на одном из рынков Челябинска 70 тысяч бутылок паленого алкоголя

В Челябинске сотрудники полиции и ФСБ изъяли около 70 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на одном из рынков Челябинска в складском помещении сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами регионального УФСБ изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве порядка 70 тысяч бутылок.

Установлено, что алкоголь предназначался для реализации. Задержаны два челябинца, 61 и 47 лет. Спиртосодержащая жидкость направлена на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.21

«Первый блин»: собрание депутатов Копейска отказало новому МУПу в финансовой поддержке. / «Представляете, как мы обидим людей?» Госдума подводит под штрафы всех россиян. / Роскомнадзор оштрафует крупнейшие соцсети за призывы к подросткам выходить на акции протеста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»