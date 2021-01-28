В Челябинской области приостановили работу пансионата, где вместе находились здоровые и больные ковидом старики

Работа частного дома престарелых под Челябинском приостановлена в связи с нарушениями норм санитарного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, постановление об административном правонарушении в отношении ООО «ВИЛЕН», осуществляющем свою деятельность в пансионате «Подсолнухи», расположенном в СНТ «Вишневый», вынес Сосновский районный суд.

Проверку дома престарелых Роспотребнадзор начал после того, как несколько постояльцев заразились коронавирусной инфекцией, при этом трое стариков умерли в пансионате. Представители надзорного органа выявили ряд серьезных нарушений санитарного законодательства, которые относятся как к процессу приготовления пищи для престарелых постояльцев, так к их содержанию и уходу, а также к соблюдению порядка действий при выявлении больных коронавирусной инфекцией.

Так, в частности, вызвала нарекания однозальная кухня, где работа по приготовлению пищи ведется не на полуфабрикатах, а на сырье, т.е. налицо нарушение поточности технологических процессов. Изготовление продукции ведется без утвержденного руководителем ассортимента, без технологических документов и инструкций, не отбираются суточные пробы блюд.

Нет отдельного входа для приема лиц пожилого возраста и с ограниченными возможностями, в жилых комнатах отсутствуют туалеты, нет шкафов для одежды, столов и стульев, отсутствуют полотенца. В трехместных комнатах размещено по 4-5 человек.

Отсутствует медицинский пункт с изолятором на две палаты, буфетной и медкабинетом, помещения не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха. Санузлы (умывальные, душевые помещения, унитазы) не зонированы, отсутствуют закрытые кабины для унитазов, нет полочек и крючков для умывальных принадлежностей, полотенец и одежды. Дезинфекция постельного белья и одежды не ведется, стирка производится в бытовых стиральных машинах, установленных непосредственно в санузлах. Нарушения выявлены и в условиях хранения уборочного инвентаря – он не маркирован, отсутствуют помещения (шкафы) для его хранения.

Прием постояльцев осуществляется без медицинских справок со сведениями о результатах обследования на туберкулез, кишечные и иные инфекции, о профилактических прививках, а также без справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Медосмотр поступающих не проводится.

«Отсутствие изолятора стало причиной того, что постояльцы с выявленной инфекцией COVID-19 не были изолированы до их госпитализации. В пансионате было выявлено пять заболевших COVID-19, двое были госпитализированы, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения. В дальнейшем с лицами, контактировавшими с больными постояльцами, не было организовано лабораторное обследование на предмет заражения COVID-19», – рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Эти и другие нарушения стали основанием для признания судом вины юридического лица, которое было привлечено к административной ответственности и наказано приостановлением деятельности на срок 45 суток.

Исполнительное производство возбуждено в Сосновском районном отделении судебных приставов. Осуществлен выход по адресу пансионата, руководство ознакомлено с процессуальными документами, предупреждено об ответственности за нарушение требований исполнительного документа и судебного пристава. К моменту приезда судебных приставов все постояльцы покинули пансионат, что было зафиксировано в акте осмотра. Двери пансионата опечатаны, контроль сохранности пломб будет контролироваться в течение всего срока приостановления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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