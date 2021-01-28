Челябинская область опять демонстрирует пугающую стабильность в показателях смертности от коронавируса

Челябинская область опять демонстрирует пугающую стабильность в показателях смертности от коронавируса: уже неделю непосредственно от инфекции умирает по 10 человек в день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки на Южном Урале выявлено 282 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Конкретно от ковида скончались 10 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 44 тысячи 380 зараженных. 1 тысяча 660 из них умерли (непосредственно от инфекции – 755).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.01.21

В Челябинской области приостановили работу пансионата, где вместе находились здоровые и больные ковидом старики. / В ЦБ рассказали, как отказаться от надоедливых звонков из банков. / Госдума согласилась освободить церковные магазины от «антиотмывочного» контроля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»