По школам Челябинска разослали списки неблагонадежных учеников

Челябинские школы получили списки учеников, склонных к участию в акциях оппозиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство школ Челябинска получило составленные предположительно ФСБ списки учащихся, которые могут быть вовлечены в протестные акции. Об этом рассказали педагоги и родители школьников.

По словам челябинцев, в списках указаны имена и фамилии учеников, ставившие лайки под постами оппозиционеров в соцсетях, а также тех, кто вступал в интернет-сообщества оппозиционной направленности и могут быть привлечены к участию в акциях протеста.

Как отмечают педагоги, в списках неблагонадежных чаще всего указаны далеко не отстающие ученики или хулиганы, а грамотные подростки, честные правдолюбы. Что делать с этими списками, в школах пока не знают. Но на всякий случай с некоторыми родителями и школьниками уже «побеседовали».

При этом руководство школ официально не подтверждает получения таких списков. В министерстве образования и науки Челябинской области заявляют, что речь просто об одной из форм учета, которых в образовательных учреждениях множество.

«У нас есть разные формы учета, – цитирует 74.ру первого замминистра Елену Коузову. – И педагогический учет ведется, и информация есть о тех детях, которые стоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Это те несовершеннолетние, которые склонны к совершению правонарушений или совершили их уже, но не наступил срок ответственности за них, дети, которые демонстрируют девиантное поведение. Такие списки есть, но это не те списки детей, которые собираются идти на акцию. Это нормальная планомерная работа, когда совместно с соцзащитой мы ищем проблемы, которые есть у ребенка, чтоб их можно было решить. Кому-то надо помочь друзей найти, кому-то надо медицинское обследование пройти и полечиться. Нельзя говорить, что есть списки, но есть различные формы учета детей».

Впрочем, это не первый случай составления списков неблагонадежных в школах. Так, в середине 2000-х годов в некоторых регионах России, включая Челябинскую область, правоохранительные органы требовали от школ списки участников экстремистских молодежных группировок.

Напомним, 23 января в Челябинске и ряде городов области прошли протестные акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. В шествии в Челябинске, по разным оценкам, приняли участие от 2,5 до 5 тысяч человек. 43 человека были задержаны, в том числе 12 подростков.

В грядущие выходные акцию сбираются повторить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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