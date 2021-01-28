На железной дороге в Челябинске произошла утечка бутилена

Прокуратура начала проверку по факту утечки бутилена на железнодорожной станции в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 27 января, на железнодорожной станции Челябинск-Главный.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, утечка бутилена произошла через клапан цистерны.

Для устранения последствий на место происшествия выезжал пожарный поезд. Также на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и Челябинский транспортный прокурор.

Пострадавших и задержек поездов в результате ЧП не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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