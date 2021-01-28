Экс-начотдела больницы ЮУЖД в Челябинске будут судить за получение и дачу взятки

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела клиники РЖД и директора коммерческой фирмы, обвиняемых в получении и даче коммерческих подкупов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела автоматизированных систем управления Дорожной клинической больницы на станции Челябинск, обвиняемого в незаконных получении и передаче денег в крупном размере, а также директора коммерческой организации, обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2017 году начальник отдела больницы получил от представителя коммерческой фирмы в общей сложности 170 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ по технической поддержке медицинской информационной системы без фактического проведения оценки и проверки их объема и качества.

После увольнения из клиники он же вместе с директором той же организации в период с июня по декабрь 2019 года передали вновь назначенному начальнику отдела 210 тыс. рублей за подписание документов об исполнении договорных обязательств. Далее, намереваясь в период действия договора незаконно передать коммерческий подкуп в сумме 360 тыс. руб., они же в течение 2020 года успели передать только 120 тыс. рублей, после чего были задержаны с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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