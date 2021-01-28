В Катав-Ивановске утвердили главу района. Выбора депутатам не дали

Главой Катав-Ивановского района стал Николай Шиманович.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, сегодня, 28 января, состоялось внеочередное заседание районного собрания депутатов. Главным вопросом повестки стал выбор руководителя муниципалитета.

Напомним, всего в повторных выборах главы муниципалитета приняло участие 13 человек. Трое из них взяли самоотвод, одного не допустили до участия из-за непогашенной судимости. Девять оставшихся кандидатур в минувший понедельник прошли конкурсный отбор, но только двое – экс-мэр Трехгорного, адвокат Николай Шиманович и первый заместитель главы Усть-Катава Сергей Харитонов – признаны его победителями.

Однако в самом начале рассмотрения вопроса о выборах главы муниципалитета Сергей Харитонов снял свою кандидатуру с выборов.

Оставшийся кандидат Николай Шиманович представил депутатам свою программу развития района на ближайшие годы, рассказал о том, как он планирует работать в должности главы района, ответил на вопросы представителей законодательной власти.

В итоге, путем открытого голосования, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Николая Шимановича, утвердив его главой Катав-Ивановского муниципального района на ближайшие пять лет.

Впрочем, источники с мест передают, что избрание главы прошло не без сложностей. Так, во время предшествовавшего сессии заседания фракции «Единой России» один из депутатов попытался убедить однопартийцев отказать Шимановичу в поддержке, несмотря на согласована в администрации губернатора. Возможно, именно поэтому итоговое голосование было открытым. Что не исключает дальнейших конфликтов главы с депутатским корпусом.

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