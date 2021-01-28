«Из-за митинга…» Кафе в центре Челябинска рекомендуют не работать днем 31 января

Владельцев кафе в окрестностях ЮУрГУ просят не работать днем 31 января. Об этом со ссылкой на сотрудников учреждений сообщил штаб Навального в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 31 января в центре Челябинска намечается еще одна «большая прогулка». И сегодня кто-то обзванивает учреждения общепита и просит их закрыться на время с 11:00 до 14:00.

В мэрии свою причастность к таким обзвонам категорически отрицают.

Челябинск, Павел Зварзин

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