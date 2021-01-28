Пожилая челябинка скончалась в очереди в МФЦ

В самом крупном МФЦ Челябинска умерла посетительница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 28 января, в многофункциональном центре на улице Труда.

Пожилая челябинка успела почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Скорую помощь вызвали сотрудники учреждения, но посетители решили не дожидаться приезда бригады и сумели остановить спецмашину, проезжавшую мимо МФЦ. Однако, помочь челябинке врачи не смогли. Она скончалась до прихода медиков, реанимационные мероприятия оказались безрезультатны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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