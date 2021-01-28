Около 200 кафе и ресторанов на Южном Урале не смогли пережить пандемию коронавируса

4,5% заведений общественного питания в Челябинской области не пережили пандемию коронавируса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального уполномоченного по правам предпринимателей, на начало 2020 года на Южном Урале насчитывалось 4,4 тысячи предприятий общепита. Из них 94% – микропредприятия с численность штата до 15 человек. Половина объектов работала в Челябинске.
До пандемии оборот в сфере южноуральского общепита составлял 200 млрд рублей. Согласно экспертным оценкам, в отрасли насчитывалось порядка 40 тысяч рабочих мест.
В минувшем году, на фоне эпидемии коронавируса, рестораны прошли путь от полного локдауна до работы в режиме «летнего кафе», доставки и ограничения работы в ночной период. Многие из предприятий с трудом пережили последствия пандемии, сменив концепцию и формат.
Около 200 кафе и ресторанов закрылись, 144 из них – в Челябинске. Среди них – «Штолль», «Белый кролик», «Имбирь» и другие.
Треть заведений общепита попали в «прицел» контролирующих органов: только Роспотребнадзор в минувшем году проверил более 1 тысячи предприятий и выявил 366 нарушений. Сумма штрафов составил 1,5 млн рублей.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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