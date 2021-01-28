Половина магазинов в России ведут учет «на коленке»

Малые и средние торговые организации в России продолжают вести учет в тетради.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего чуть больше трети продавцов готовы к законодательным изменениям в сфере торговли. Об этом пишет telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные «Эвотор».

«С 1 февраля все продавцы должны указывать в чеках наименования товаров и услуг. За отсутствие номенклатуры предусмотрен штраф до 3 тыс. руб. для должностного лица и до 10 тыс. руб. для ИП или организации, – напоминают авторы канала. – Но многие малые и средние предприятия, а также предприниматели к этому совершенно не готовы. Половина из них до сих пор ведет товарный учет... в тетради».

Так, по состоянию на 20 января на трети смарт-терминалов не заведено ни одной товарной позиции. Более того, за год доля смарт-терминалов даже сократилась: с 45% до 32%. При этом 29% малых торговых организаций пробивает чеки и с наименованиями, и без них. И только 38% предпринимателей пробивают исключительно чеки с наименованиями. То есть – полностью готовы к законодательным изменениям.

С товарным учётом дело ещё хуже, отмечают авторы канала. Половина продавцов ведёт учет товаров в тетради, треть (32%) не ведет учет вообще. И лишь 11% предпринимателей используют программное обеспечении. Но оно не синхронизировано с онлайн-кассой, поэтому информация о товаре не отражается в чеке.

При этом только 30% опрошенных – микробизнес (менее 100 товарных позиций). Треть (33%) – магазины с ассортиментом 100-500 позиций. У оставшихся 37% магазинов – более 500 видов товаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.01.21

По факту взрыва в центре Челябинска возбуждено уголовное дело. / Убыль населения в России стала рекордной с 2005 года. / Около 200 кафе и ресторанов на Южном Урале не смогли пережить пандемию коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»