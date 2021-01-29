В Челябинске задержали членов банды, грабившей ювелирные магазины

Задержаны четверо из шести подозреваемых в ограблениях пяти ювелирных салонов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователями полицейского управления Челябинска возбудили в отношении шести местных жителей уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Фигурантам вменяется ограбление пяти ювелирных салонов на территории Челябинска. Сумма причиненного ущерба составила около двух миллионов рублей.

Полицейскими установлено, что роли грабителей были четко распределены между собой. Нападения они совершали по двое, предварительно разделившись на группы. Один из них заходил в магазин и разбивал молотком витрину, откуда похищал ювелирные украшения. В это время его подельник стоял в дверях салона и контролировал окружающую обстановку, чтобы после совершения хищения они могли беспрепятственно скрыться.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области

Трое злоумышленников были задержаны в Челябинске сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Еще один задержан в Перми и доставлен в Челябинск. Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение еще двоих подельников.

Всем участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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