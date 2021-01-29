Челябинск, дыши: в город прибыла делегация федеральных чиновников

В Челябинск прибыла делегация федеральных чиновников: вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит начался с осмотра челябинской свалки, закрытой в 2018 году. Сейчас там завершается рекультивация. Кроме того, планируется посетить Челябинский металлургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, пост наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха, Центр экологического мониторинга.

Отметим, что сегодня, как это обычно бывает во время визита федеральных чиновников, в Челябинске нет НМУ, а жители не жалуются на выбросы.

Но пообщаться с представителями федеральной власти, кроме как в соцсетях, горожанам не удастся: челябинцы сообщают, что чиновники не согласовали встречи не только с представителями местных общественных организаций и экоактивистами, но и с членами рабочей группы по экологии РЭО по утилизации отходов 1-2 кл опасности и рекультивации свалок.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.01.21

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