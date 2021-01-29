За неделю коронавирус подтвердился у 27 южноуральских школьников

В Челябинской области за сутки выявлен 281 новый случай коронавируса, в том числе у 5 школьников. За неделю с 21 по 29 января ковид подтвердился у 27 учеников школ.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 44 тысячи 661 зараженный. 1 тысяча 675 из них умерли (непосредственно от инфекции – 765).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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