За неделю коронавирус подтвердился у 27 южноуральских школьников

В Челябинской области за сутки выявлен 281 новый случай коронавируса, в том числе у 5 школьников. За неделю с 21 по 29 января ковид подтвердился у 27 учеников школ.
Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 44 тысячи 661 зараженный. 1 тысяча 675 из них умерли (непосредственно от инфекции – 765).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.01.21
В Челябинске задержали членов банды, грабившей ювелирные магазины. / Челябинск, дыши: в город прибыла делегация федеральных чиновников. / С 1 февраля от автовокзала «Центральный» перенесут треть рейсов (список маршрутов). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube