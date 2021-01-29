В центре Челябинска полностью ограничат движение на время несанкционированных акций протеста

Полиция предупредила челябинцев об ограничении движения автомобилей и пешеходов в местах проведения несанкционированных акций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в связи с проводимым комплексом мер по охране порядка и безопасности дорожного движения при проведении несогласованных публичных мероприятий 31 января текущего года, будет ограничено автомобильное и пешеходное движения в местах возможного проведения несанкционированных акций.

«Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты в целях исключения стать участником несогласованных публичных мероприятий, не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство», – говорится в распространяемой ведомством официальной информации.

Вероятно, перекрыты будут проспект Ленина и улица Лесопарковая, так как сбор очередной акции протеста назначен у памятника Курчатову. При этом, каких отрезков магистралей ограничение движения не коснется, будет зависеть от того, насколько продвинется несанкционированное шествие.

Напомним, 23 января в Челябинске уже проходили акции протеста в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Тогда на улицу вышли от 2,5 до 5 тысяч человек. 42 человека задержали, в том числе 12 несовершеннолетних.

В воскресенье, 31 января, штаб оппозиционера в Челябинске вновь призывает челябинцев принять участие в протестном мероприятии. Причем эту акции организаторы также отказались согласовывать с властями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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