Русский коллекционер купил самый дорогой портрет кисти Боттичелли

Sotheby's продал работу Сандро Боттичелли за рекордную сумму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потрет «Молодой человек с медальоном», написанный около 1480 года, был продан вчера, 28 января, на аукционе Sotheby's за 92,2 миллиона долларов во время онлайн-торгов, побив рекорд продаж флорентийского художника эпохи Возрождения.

Начальную стоимость портрета установили в районе 80 миллионов долларов. Но с началом торгов развернулась борьба между двумя анонимными претендентами. Правда, коллекционер из Азии быстро уступил «русскоязычному претенденту».

Тем не менее, цена превзошла предыдущий рекорд художника в 10,4 миллиона долларов, когда в 2013 году Christie's продала его «Мадонну с младенцем и юным Святым Иоанном Крестителем», также известную как Рокфеллеровская Мадонна из-за связи картины с банковской семьей.

«Портрет также ознаменовал собой первое крупное испытание арт-рынка в этом году и может в какой-то мере укрепить доверие коллекционеров к шедеврам из числа «голубых фишек» – после того, как коллекционеры в значительной степени перешли на более дешевое искусство в условиях пандемии», – пишет автор издания The Wall Street Journal Келли Кроу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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