В Челябинске бухгалтер детского сада умыкнула больше пяти миллионов рублей родительских денег

В Челябинске осуждена бывший бухгалтер детского сада, похитившая свыше 5,2 млн. рублей, полученных от родителей в качестве оплаты за питание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал бывшего бухгалтера детского сада виновной в присвоении средств, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом установлено, что челябинка, работая бухгалтером МБДОУ ДС №454, в 2017-2019 годах присвоила средства, поступившие от родителей воспитанников в качестве оплаты за питание и находившиеся на лицевом счете учреждения, в размере свыше 5,2 млн рублей.

Женщина переводила средства с лицевого счета детского сада на банковские счета своих знакомых, не знавших об источнике происхождения денег. Впоследствии просила снять их и передать ей.

Экс-сотрудница детского сада вину в совершении хищения средств признала в полном объеме, раскаялась, частично возместила ущерб на сумму 326 тыс. рублей.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств (у челябинки двое несовершеннолетних детей) приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Прокурором района в интересах детского сада заявлены исковые требования о взыскании причиненного материального вреда, которые судом удовлетворены за вычетом добровольно возмещенной суммы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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