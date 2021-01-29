Копейские перевозчики пожаловались прокурору области на «поборы» муниципалов

Прокуратура вмешалась в спор маршрутчиков Копейска и муниципального предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в четверг, 28 января, в Копейске исполняющий обязанности прокурора региона Павел Вепрев и южноуральский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров приняли предпринимателей, обратившихся за защитой своих прав, а также разъяснением федерального законодательства.

Участие в приеме принимали представители прокуратуры области и аппарата бизнес-омбудсмена, а также мэр Копейска Андрей Фалейчик.

Во время встречи руководители компаний-перевозчиков, пожаловались на препятствия со стороны руководства МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». По словам представителей транспортных предприятий, при въезде на территорию остановочного пункта «Автовокзал Копейска» установили шлагбаум и требуют с водителей деньги за проезд на остановку и парковку.

Действительно, в начале наступившего года маршрутчики сообщили пассажирам, что МУП КПА требует с них плата (2 200 рублей в месяц с машины) за проезд на разворотную площадку. А потому высаживать пассажиров они будут, останавливаясь прямо на дороге, без заезда на остановку.

В пресс-службе мэрии Копейска рассказали, что конфликт начал развиваться осенью 2020 года. По словам чиновников, плату за проезд на разворотную площадку с водителей берут давно. Так как для многих маршрутов этот остановочный пункт является конечным, маршрутки здесь не только забирают пассажиры, но и отстаиваются в перерывах между рейсами. Средства, собранные в качестве платы, шли на содержание и уборку территории, вывоз мусора, оплату круглосуточной охраны и видеонаблюдения и другие нужды.

При этом, как сообщили чиновники, вопрос этот согласовывался в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Однако минувшей осенью несколько перевозчиков заявили, что не будут платить. Так и не придя к взаимопониманию, руководство муниципального предприятия попросту запретило пускать несговорчивых маршрутчиков.

Впрочем, как рассказывают жители Копейска, пользовавшиеся услугами маршруток, на дороги их высаживали и раньше – когда водителю требовалось поехать на заправку, например.

В острую фазу конфликт перешел с наступлением нового года. В итоге кто-то из перевозчиков все-таки решил заплатить. Но для окончательного решения вопроса решили привлечь прокуратуру и бизнес-омбудсмена.

«Исполняющий обязанности прокурора области Павел Вепрев поручил прокурору Копейска Андрею Горожанкину незамедлительно разобраться в ситуации, принять необходимые меры реагирования, направленные на устранение нарушений прав граждан», – сообщили в пресс-службе ведомства.

На восстановлении прав предпринимателей настаивает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров. «Сейчас мы совместно с прокуратурой изучаем ситуацию с точки зрения права, запрашиваем дополнительные документы для правовой оценки. Но в любом случае, я считаю, что шлагбаум нужно открыть немедленно. Это нужно сделать и для безопасности пассажиров, которых сейчас высаживают, практически, на проезжую часть, и для того, чтобы снять ответственность с предпринимателей, занимающихся пассажироперевозками. Ведь, если произойдет несчастный случай, и пассажир получит травму, виноват будет предприниматель», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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