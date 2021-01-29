Челябинцев, установивших дизайнерские адресные указатели, может ждать неприятный сюрприз

Челябинцев, установивших альтернативные адресные указатели, может ждать неприятный сюрприз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последовавшие призывам установить на своих домах таблички с новым (черным) дизайном горожане нарушат правила благоустройства Челябинска. Об этом агентству сообщили в городском управлении архитектурно-градостроительного проектирования.

Напомним, в конце декабря прошлого года дизайнер Илья Бирман обратился с открытым письмом к мэру Наталье Котовой. Предприниматель рассказал о странных взаимоотношениях с управлением архитектурно-градостроительного проектирования города.

По словам бизнесмена, несколько месяцев он разрабатывал дизайн адресных табличек по просьбе еще прежнего руководства ведомства. Но когда дело вышло на финишную прямую, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов перестал выходить с ним на связь, и практически одновременно с этим появилась информация о другом дизайн-коде, разработанном по указанию чиновника. Разобраться в ситуации и просил у главы города дизайнер.

30 декабря Павел Крутолапов опубликовал в чате городской среды ответ на претензии Бирмана. По словам главного архитектора, претензий к разработанному дизайну у него не было, но предприниматель так и не смог предоставить документов о передаче права на использование шрифтов. Именно это и было причиной обращения к другим разработчикам, заявил чиновник.

Илья Бирман подобного объяснения не принял. А в январе еще и выложил разработанный генератор адресных табличек в общий доступ. В начале нынешней недели монтировать новые таблички, сгенерированные по дизайну Ильи Бирмана и Игоря Штанга, горожанам предложил telegram-канал «Челябинский урбанист».

«Новый День» обратился за комментарием по сложившейся ситуации в управление архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска. Из ответа ведомства за подписью Павла Крутолапова следует, что дизайн адресных табличек был утвержден еще 16 декабря 2020 года, и в тот же день вступил в действие.

Правда, механизм побуждения владельцев недвижимости привести знаки адресации в соответствие со стандартами, утвержденными приказом управления архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска, в настоящее время не регламентирован, признают чиновники. Но городские правила благоустройства гласят: «физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами, собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки размещают на фасадах домов адресные таблицы (указатели наименования улиц, а на угловых домах – наименования пересекающихся улиц, номеров домов) установленного образца».

Установленный образец и утвержден приказом главного архитектора города от 16 декабря 2020 года, подчеркнули в ведомстве. Таким образом, челябинцы, установившие «альтернативные» черные адресные таблицы после 16 декабря минувшего города, нарушают правила благоустройства.

В особенно интересном положении оказывается в данной ситуации координатор инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. С одной стороны, ратующий за наведение порядка в подходах к городской среде и не раз ловивший местных чиновников на нарушении действующих норм и правил. С другой, призывающий горожан нарушать установленные правила благоустройства.

Впрочем, скорее всего, что урбанист, как и большинство горожан, просто не знал об утверждении установленного образца адресных табличек, так как мэрия не посчитала нужным придать эту информацию широкой огласке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.01.21

Копейские перевозчики пожаловались прокурору области на «поборы» муниципалов. / В Челябинске бухгалтер детского сада умыкнула больше пяти миллионов рублей родительских денег. / Русский коллекционер купил самый дорогой портрет кисти Боттичелли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»