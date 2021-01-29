Пассажиропоток аэропорта Челябинск сократился почти на треть

Поток авиапассажиров в Челябинске в 2020 году сократился почти на треть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова, за прошедший год пассажиропоток составил более 1 млн 165 тысяч пассажиров, что на 32,5% меньше показателей предыдущего года.

В минувшем году пассажирские рейсы из Челябинска осуществлялись по 28 направлениям, из которых 23 – регулярные.

98% пассажиров было обслужено на внутрироссийских линиях. Напомним, авиасообщение с другими странами было прекращено в конце марта 2020 года в связи с пандемией Covid-19.

На 19% сократилось общее число самолетовылетов, на 7% – объем обработанных грузов и почты.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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