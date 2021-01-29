Челябинские экоактивисты достучались до российского вице-премьера

Курирующую вопросы экологии зампред российского правительства Виктория Абрамченко вышла на связь с челябинскими экоактивистами.

Напомним, сегодня в Челябинске находятся с визитом заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Пообщаться с ними попытались экологи-общественники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экоактивисты Валентина Волкова, Илья Щербаков и Инна Пономарева прорвались на территорию городской свалки, где в настоящий момент проходит процесс рекультивации. Об этом они сообщили в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Мы встретили правительственный кортеж плакатом с надписью «До 2024 года Челябинск задохнется». Представляем, как скривились лица губернатора Текслера и его свиты, – рассказали активисты. – Подчеркнем, что на данную встречу не пригласили независимых экологов и общественников».

Но выйти на связь с вице-премьером челябинцам все-таки удалось. «Сегодня Виктория Абрамченко ответила мне на личное сообщение в «Фэйсбуке», – сообщила Валентина Волкова. – Она поделилась со мной телефоном своего помощника. И мне удалось передать ей главные темы, на которые наверняка не обратят внимание губернатор Текслер и его свита».

Среди таких проблем Полетаевская свалка, дело Владимира Казанцева, а также вопросы качества атмосферного воздуха и промышленных выбросов в Челябинске и Магнитогорске.

«Я указала, что тексты соглашений (о выполнении комплекса мероприятий по снижению вредных выбросов между правительством области и промышленными предприятиями – прим. РИА «Новый День») общественности не разглашаются. Мы не знаем, в чем эти соглашения заключаются. Мы не знаем, кто будет контролировать их выполнение, кто будет нести ответственность за их невыполнение. Пока что это просто слова. Я уверена, что Виктория Абрамченко не в курсе этой ситуации».

К слову, «достучаться» до Виктории Абрамченко удалось не только Валентине Волковой. Так, участница экологического движения Ирина Шведова пожаловалась вице-премьеру на ее личной странице на ужасный воздух в Челябинске. Г-жа Абрамченко ответила: «Поверьте, это заметно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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