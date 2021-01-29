В Челябинске будут судить угонщика трех автокранов, 16 лет бегавшего от полиции

В суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении мужчины, находившегося в розыске 16 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя региона.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в 2004 году на территории Челябинска и области, действуя совместно с четырьмя уже осужденными, а также неустановленными следствием лицами, применяя насилие, угнали три автокрана на шасси автомашины «Урал», стоимостью более 1 млн рублей каждый.

Во время следствия южноуралец скрылся, в 2005 году был объявлен в международный розыск, в 2020 году его местонахождение было установлено.

В 2006 году приговором Челябинского областного суда его соучастники осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Приговором Центрального районного суда Челябинска в 2014 году осужден еще один скрывшийся соучастник.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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