В Металлургическом районе Челябинска на дорогу хлещет кипяток

В Металлургическом районе Челябинска прорвало теплотрассу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кипяток бежит по дороге от дома №34 по улице Богдана Хмельницкого вниз к Конноспортивной улице. Аварийных служб на месте пока нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.01.21

В Челябинской области за сутки выявлено 279 случаев коронавируса. / Экологическая политика Текслера: правительство РФ считает Челябинск городом с самым грязным воздухом в стране. / Челябинские экоактивисты достучались до российского вице-премьера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»