В Металлургическом районе Челябинска на дорогу хлещет кипяток

В Металлургическом районе Челябинска прорвало теплотрассу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», кипяток бежит по дороге от дома №34 по улице Богдана Хмельницкого вниз к Конноспортивной улице. Аварийных служб на месте пока нет.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.01.21
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