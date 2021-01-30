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Суббота, 30 января 2021, 10:49 мск

Новости Челябинск

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В Металлургическом районе Челябинска на дорогу хлещет кипяток

Фото читателя РИА «Новый День»

В Металлургическом районе Челябинска прорвало теплотрассу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кипяток бежит по дороге от дома №34 по улице Богдана Хмельницкого вниз к Конноспортивной улице. Аварийных служб на месте пока нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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