31 января в Челябинске планируют массовые задержания

31 января в Челябинске планируются массовые задержания участников акции в поддержку Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция с властями не согласована. В ГУ МВД РФ по Челябинской области заявили, что в связи с проводимым комплексом мер по охране порядка и безопасности дорожного движения при проведении несогласованных публичных мероприятий 31 января текущего года, будет ограничено автомобильное и пешеходное движения в местах возможного проведения несанкционированных акций.

Силовики намерены перекрыть дороги в районе памятника Курчатову и по маршруту заявленного шествия.

Znak со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что 31 января планируются массовые задержания: в первую очередь, речь идет о тех, кто передвигается в группе и у кого в руках будут плакаты или какая-нибудь атрибутика. По словам источников, поставлена задача до начала акции «вывести из нее максимальное количество более активных людей».

Челябинск, Павел Зварзин

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