Челябинск отстает по всем показателям: правительство региона озвучило итоги опроса об эффективности деятельности глав муниципалитетов

Челябинск попал в число отстающих муниципалитетов по эффективности работы чиновников.

Напомним, в минувший понедельник в ходе аппаратного совещания у главы города Натальи Котовой ее заместитель по экономике Олег Извеков огорошил чиновников и зрителей трансляции глубоко позитивной новостью: в 1,7 раза по сравнению с 2019 годом выросло доверие к главе города – до 52%. В два раза выросла удовлетворенность деятельностью главы, в 1,7 – удовлетворенность администрацией города. Важно, что в два раза выросла удовлетворенность благоустройством и состоянием дорог.

Как уточнил чиновник, исследование провело министерство экономического развития области. В опросе приняли участие около 5 тыс. человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже тогда ряд экспертов советовали городским чиновникам особенно не радоваться. Настораживало, что сравнивать предлагали с 2019 годом, когда Челябинском руководили самые непопулярные мэры за всю его истории – Евгений Тефтелев и Владимир Елистратов.

Публикации итогов опроса показали, что предупреждения имели под собой очень весомые основания. Оказалось, что практически по всем показателям Челябинск стал одним из аутсайдеров региона. Так, по крайней мере, оценили работу городских чиновников и служб принявшие в опросе участие те самые «около 5 тыс человек», а если точнее – 4 тысячи 862. Что для города-миллионника – цифра, прямо скажем, так себе (менее 0,5%).

Конечно, можно вспомнить слова главы Челябинска Натальи Котовой, что, когда жители всем довольны, они вопросов не задают. С другой стороны, в опросах чиновных структур люди не участвуют еще и тогда, когда не верят в то, что высказанное ими мнение что-то изменит. Наконец, не в пользу афоризма челябинского мэра говорят показатели Магнитогорска. Здесь в опросе приняли участие почти 5,5 тысяч человек, при том что живет в городе менее 500 тысяч человек, а деятельность местных властей получила более высокие оценки.

Так, если в Челябинске работой мэра удовлетворены 42,3% опрошенных, то в Магнитке – 51,7%. Деятельность администраций положительно оценивают 40,7% и 50,0% соответственно. Если же брать все 43 муниципальные образования области, то по удовлетворенности действиями мэра Челябинск находится на 17-м месте с конца, а по оценке эффективности работы чиновников – на 16-м с конца.

Еще хуже дело обстоит с оценкой работы общественного транспорта. Здесь Магнитогорск в 1,5 раза опережает столицу Южного Урала – 61,7% положительных оценок против 43,1%. Что интересно, лучше работу общественного транспорта оценили даже жители соседнего Копейска, где в прошлом году после смены перевозчика несколько дней продолжался транспортный коллапс. Но и здесь удовлетворены качеством транспортного обслуживания 51,8% участников опроса. Что же касается всех городов Южного Урала (не будем сравнивать с районами, так как там существует своя специфика), то по качеству работы общественного транспорта Челябинск занимает совсем не почетное 11-е место из 16.

Лишь 32% из участвовавших в опросе челябинцев оказались удовлетворены состоянием улично-дорожной сети. Для сравнения: в Магнитогорске таковых оказалось 57,8%. В этой сфере Челябинск оказался на 10-м месте среди всех муниципалитетов, пропустив вперед сразу 5 районов.

Немногим больше жителей Челябинска удовлетворены состоянием внутридворовых территорий – 32,6%. В Магнитогорске позитивно оценили качество этой сферы 42% участников опроса. Среди городов Южного Урала областной центр занимает лишь 7-ю позицию.

Благоустройством городской территории довольны лишь 44,2% респондентов (в Магнитогорске – 65,3%). Это 10-е место среди городов области.

Более или менее благополучно, по мнению челябинцев, ситуация в городе обстоит там, где влияние мэрии ограничено. Речь о работе ресурсоснабжающих организаций. Но и здесь областной центр отстает от Магнитогорска. Так, качеством газоснабжения удовлетворены 58,7% челябинцев и 87,1% магнитогорцев. Водоснабжением довольны 69,2% жителей областного центра и 81,8% обитателей города металлургов. Не имеют претензий к качеству теплоснабжения 72,2% челябинцев и 77% магнитогорцев. Наконец, качеством электроснабжения удовлетворены 83,7% участников опроса из Челябинска и 90,3% – из Магнитогорска. Что интересно, на сферу электроснабжение городские чиновники имеют наименьшее влияние.

Челябинск, Виктор Елисеев

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