В IV квартале 2020 года ММК улучшил основные показатели

В IV квартале 2020 года ММК улучшил основные показатели деятельности.

Так, объем выплавки чугуна вырос на 6% к уровню прошлого квартала и составил 2 млн 521 тыс тонн на фоне повышенного спроса на металлопродукцию и роста объемов производства.

Объем выплавки стали увеличился на 14,9% к предыдущему периоду – до 3 млн 312 тыс тонн в связи с ростом спроса и увеличением объемов производства на стане 2500 г/п после завершения его плановой реконструкции в 3 квартале.

Продажи товарной продукции по Группе ММК составили 3 млн 45 тыс тонн, увеличившись к уровню прошлого квартала на 11,1%.

Продажи премиальной продукции по Группе остались на уровне прошлого квартала и составили 1 млн 343 тыс тонн (44,1% в общем объеме продаж).

Объем производства угольного концентрата ММК-УГОЛЬ вырос на 16% к уровню прошлого квартала и составил 837 тыс тонн в связи с завершением работы низкопроизводительной лавы и запуском новой.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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