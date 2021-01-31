Число инфицированных COVID-19 в Челябинской области превысило 45 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 280 новых случаев коронавируса, в том числе у 5 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 45 тысяч 220 зараженных. 1 тысяча 700 из них умерли (непосредственно от инфекции – 779).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.01.21

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