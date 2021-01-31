Задержанные во время акции протеста в Челябинске стали фигурантами уголовного дела

Задержанные во время акции протеста в Челябинске 31 января стали фигурантами уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть задержанных допросили в рамках дела по части 1 статьи 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Первоначально появилась версия, что речь идет о сломанном заборе на улице Коммуны (на фото вверху), однако корреспондент РИА «Новый День» сделал этот снимок на отрезке между улицами Энгельса и Володарского в тот момент, когда колонна протестантов была заблокирована на улице Энгельса, и дальше по Коммуне их не пропускал ОМОН. То есть, участники акции сломать забор не могли.

Поэтому появилась вторая версия: что дело возбуждено по факту блокирования движения автотранспорта.

В МВД ситуацию не комментируют.

Челябинск, Ульяна Белкина

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