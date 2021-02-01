В Копейске возбуждено уголовное дело в отношение сотрудников мэрии

В Копейске возбуждено уголовное дело в отношение сотрудников городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основу легли материалы региональной контрольно-счетной палаты, которая установила, что некие чиновники нарушили интересы муниципального образования, что среди прочего, повлекло материальный ущерб свыше 23,5 млн рублей.

Кроме того, были обнаружены нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн руб, а также нарушения законодательства о контрактной системе.

Уголовное дело возбуждено копейским Следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц из числа работников администрации Копейского городского округа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.02.21

Озвучены официальное число задержанных в Челябинской области 31 января и причина возбуждения уголовного дела. / «Выйду за самого черта лысого…» Экс-депутат объяснил, почему челябинцы выходят на акции протеста. / «Червяки» и маршрутки: Александр Егоров рассказал, как и когда начнется транспортная реформа Челябинской агломерации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»