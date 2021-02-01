Начотдела южноуральского минздрава, продавшая списки больных СМА, предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении южноуральской чиновницы, получавшей взятку в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления лекарственного обеспечения регионального министерства здравоохранения Арины Устюговой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

Напомним, чиновницу задержали в декабре 2020 года при получении взятки в 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании. За это она пообещала передать коммерсантам персональные данные и информацию о числе пациентов с заболеванием «спинальная мышечная атрофия», нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен» (торговое наименование – «Спинраза»), производимом компанией, от лица которой действовал взяткодатель.

Вину в совершении преступления челябинка признала в полном объеме. В ходе производства по делу на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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