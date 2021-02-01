Гололед и мокрый снег: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Южноуральских водителей предупредили об ухудшении погоды в регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ночью и днем 2 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается отложение изморози, гололеда и мокрого снега на проводах.

"️Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение – будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники, – обращаются к автомобилистам представители ведомства. – Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны в пути. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим».

️При возникновении нештатных ситуаций южноуральцев призывают обращаться по телефонам 101 и 112, а также в диспетчерскую службу миндортранса:️ (351)237 88 92.

Челябинск, Виктор Елисеев

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