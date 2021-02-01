В Челябинске проверку жалобы поручили сотруднику прокуратуры, на которого пожаловались

Юрист из Челябинска Юлия Нагибина рассказала о странностях реагирования на жалобы в областной прокуратуре.

Ранее она заявляла о возможном конфликте интересов в действиях начальника управления госслужбы Челябинской области Татьяны Язовских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время личного приема челябинка поделилась своими подозрениями с начальником управления по надзору в сфере противодействия коррупции Генпрокуратуры РФ Виктором Балдиным.

Дело в том, что 1 октября 2020 года в регионе было создано областное автономное учреждение «МФЦ Челябинской области», призванное объединить все МФЦ, расположенные на территории региона. А его руководителем стал Дмитрий Язовских, супруг главы областного управления госслужбы.

«Резерв управленческих кадров находится в ведении управления госслужбы и противодействия коррупции под руководством Татьяны Язовских. И даже, если ее в этот день не было или она не принимала решения, – это все равно очевидный конфликт интересов, потому что это решение (даже без нее) принимали подчиненные: поставить в резерв управленческих кадров Дмитрия Язовских (что было необходимым действием для дальнейшего назначения директором МФЦ)», – рассуждает Юлия Нагибина.

После жалобы челябинки Генпрокуратура поручила провести проверку. Однако результаты проверки юриста категорически не устроили. Как рассказала Нагибина, в региональной прокуратуре удовлетворились заверением Татьяны Язовских не принимать в отношении супруга-главы областного МФЦ единоличных решений, а все документы по учреждению давать на подпись своему первому заместителю.

При этом комиссия по служебному поведению в правительстве Челябинской области конфликта интересов в назначении не увидела. Что неудивительно, считает Нагибина, ведь эта комиссия состоит из подчиненных Татьяны Язовских и организует работу этой комиссии все та же чиновница.

«Никакого механизма в этом случае выработать нельзя – это непреодолимый конфликт интересов. И даже если структурное подразделение управления госслужбы и противодействия коррупции, которое курирует МФЦ Челябинской области, переподчинили заму Язовских (допустим), – это все равно ее управление госслужбы, которое она много лет возглавляет. И очевидный конфликт интересов налицо (что же, ее подчиненные не будут ей подчиняться? Или сделают плохо мужу своей начальницы?» – отмечает челябинка.

Более того, знакомство с материалами проверки «сопровождалось неуместными комментариями и нестабильным психоэмоциональным состоянием сотрудника прокуратуры, с выдиранием моего телефона, и запретом фотосъемки ряда документов», – возмущается Юлия Нагибина.

В итоге, юрист, не согласившись с отсутствием конфликта интересов, обратилась к исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Павлу Вепреву с жалобой уже на сотрудницу ведомства, проводившую проверку.

Каково же было удивление Юлии Нагибиной, когда через неделю после обращения она получила приглашение на личный прием в связи с поступившей от нее жалобой. При этом на личный прием ее пригласила... та самая сотрудница прокуратуры, на действие которой пожаловалась челябинка.

В пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, что ничего страшного в полученном Юлией Нагибиной обращении не видят. «Жалобой занимается непосредственно исполняющий обязанности прокурора области, и ответ буден дан за его подписью. Но у нас есть практика личных приемов для разъяснения ответов. Возможно даже, что на этой встрече можно будет найти какой-то консенсус», – прокомментировали сложившуюся ситуацию в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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