В двух муниципалитетах Южного Урала объявили конкурсы по выбору глав

Новых глав выберут в Верхнеуральском районе и Аргаяше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верхнеуральское районное собрание депутатов объявило о приеме документов на участие в конкурс на пост главы муниципалитета.

Заявление претенденты могут подать до 20 февраля. Финал конкурса пройдет 30 марта. После чего собрание депутатов выберет главу района из отобранных кандидатур. В настоящее время район возглавляет Сергей Айбулатов. Вероятно, он также примет участие в борьбе за кресло.

Кроме того, главу выберут в Аргаяше. Сейчас селом руководит Артур Ишкильдин. Документы на конкурс можно будет подать до 23 марта. Сам конкурс состоится 19 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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