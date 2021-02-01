В южноуральском селе нашли мертвым двухмесячного ребенка

В Челябинской области следователи выясняют причины смерти двухмесячного малыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в частном доме в селе Алексеевка Варненского района. В следственном управлении СКР по Челябинской области эту информацию подтверждают.

Тело двухмесячного ребенка родители обнаружили утром 30 января. По данному факту проводится доследственная проверка. Известно, что мальчик спал с матерью. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.02.21

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