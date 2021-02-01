В Челябинской области пенсионерам отказали в вакцинации от COVID-19

Пожилым жителям Карабаша отказали в вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на главного врача городской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пенсионерам отказали в прививке на основе аннотации к препарату, в которой сказано, что вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V») не предназначена для людей младше 18 и старше 60 лет.

Это заявление вызвало возмущение у первог вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, которая настаивает: прививать пожилых людей «Спутником V» не только можно, но и нужно. А противопоказания, указанные в инструкции к препарату опровергнуты последними испытаниями и письмами Минздрава.

«Но почему-то главврач решила почитать инструкцию. А в Варне перед вакцинацией отправляли сдавать анализы на антитела, – возмутилась чиновница, пообещав лично разобраться с главврачом. – Это к вопросу о том, насколько мы эффективны». Последнее замечание, к слову, весьма справедливо, ведь главных врачей назначает региональный минздрав, который находится как раз в ведении госпожи Гехт.

Карабаш, Павел Зварзин

Карабаш. Другие новости 01.02.21

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