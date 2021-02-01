В Челябинской области сняли часть ковидных ограничений

На Южном Урале сняли ряд коронавирусных ограничений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер сообщил об этом в социальных сетях.
До 60% увеличена разрешенная вместимость спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
Снято ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь те услуги, которые из-за пандемии предоставлялись только в электронном виде, вновь можно получить лично в соответствующем органе власти.
Напомним, с начала пандемии в Челябинской области выявлено 45 тысяч 498 зараженных. 1 тысяча 713 из них умерли (непосредственно от инфекции – 786).
Челябинск, Виктор Елисеев
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