В Челябинске зазимовала утка-мандаринка

Челябинцы заметили в центре города экзотическую птицу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в минувшие выходные в Центральном районе Челябинска на улице Елькина была замечена птица с яркой окраской, которая выделялась среди прочих представителей утиных, а потому ее сразу заметили заинтересованные южноуральцы. Как удалось выяснить, на Южный Урал прилетела утка-мандаринка. Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации, а значит, охраняется государством.

В случае повторного обнаружения утки-мандаринки на улицах города, а также в случае обнаружения раненых и травмированных птиц и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, необходимо обращаться в министерство экологии, напоминают горожанам сотрудники ведомства.

«После отлова птиц специалистами, они будут отправлены в зоопарк на временное содержание. Несмотря на то, что ареал обитания таких уток-мандаринок приходится на Восточную Азию, некоторые способны приспособиться к условиям климата Южного Урала. Мы наблюдаем за ней с лета. Она обитала в районе торгового центра, была в отличном состоянии, ее жизни и здоровью ничего не угрожало. Мы надеялись, что она улетит осенью, однако до сих пор птицу можно встретить в Центральном и Советских районах города, вблизи реки Миасс. Сейчас крайне необходимо сохранить ее жизнь, чтобы весной она могла мигрировать», – отметил Виталий Безруков, заместитель министра экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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