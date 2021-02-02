Коронавирус «пробрался» в русский язык

COVID-19 «пробрался» в русский язык.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, группа преподавателей кафедры русского языка и литературы Института медиа и социально-гуманитарных наук исследует лексику периода пандемии.

«Экономические, социальные и культурные изменения не могут не повлиять на состояние языка, – отмечают ученые. – Пандемия дала рождение новым лексемам, словообразовательные, функциональные, стилистические, коммуникативные особенности».

Исследования показали, что словом 2020 года стал термин «COVID-19», который знаком сейчас всем носителям языка.

«В настоящее время существует несколько способов графического оформления данного слова: COVID-19, Covid-19, КОВИД, ковид, – говорит руководитель научного коллектива, изучающего лексику периода пандемии, кандидат филологических наук, доцент Лариса Корнилова. – Мы имеем дело с транслитерированным вариантом англицизма.

Русскому языку несвойственна транслитерация английских аббревиатур. Обычно сначала аббревиатура расшифровывается, переводится на русский язык, в результате чего получается новая аббревиатура. Но в связи с актуальностью данного термина, частотой и неограниченностью сферы его употребления в русском языке транслитерированный вариант используется наравне с английским вариантом».

Анализ языкового материала показал словообразовательную продуктивность элемента «корона», взятого из термина «коронавирус»: коронареальность, коронапаника, коронадиссиденты. В качестве словообразовательного элемента высока активность и термина «ковид»: ковидик, ковидник, ковидить.

Исследование продемонстрировало, что новые слова в основном образуются по традиционным национальным моделям, существующим в языке, хотя в некоторых случаях было обнаружено отступление от национальных словообразовательных традиций. Факт наметившихся изменений в системе русского словообразования отмечают многие лингвисты.

«Нельзя отрицать, что новые слова с течением времени осваиваются носителями языка и подстраиваются под национальную языковую систему. Они так же, как и те, что существуют в языке издавна, могут развивать несколько значений (ковидник / ковидница – больница; ковидник / ковидница – человек, зараженный коронавирусной инфекцией), приобретают грамматические признаки русского слова (слово «ковид», как подавляющее большинство существительных в русском языке, склоняется).

Подробный анализ новых слов «ковидной» семантики и результаты исследования представлены в статье «Лексика периода коронавируса: семантика и функционирование», которая принята к публикации в научной прессе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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