В Челябинске арендаторов участков в парке Гагарина незаконно обязали платить земельный налог

Антимонопольная служба выдала предупреждение управлению культуры мэрии Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, признаки нарушения антимонопольного законодательства ведомство усмотрело в нежелании чиновников управления культуры выполнять надлежащий контроль за деятельностью подведомственного ему МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина».

«Согласно полученной информации, МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина» утвердило форму договора купли-продажи на размещение нестационарного паркового объекта с условием уплаты субъектом торговли земельного налога», – уточнили в надзорном органе.

При этом земельный участок – парк им. Ю.А. Гагарина – предоставлен учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. И именно оно обязано платить земельный налог. «Таким образом, включение условия о земельном налоге в форму договора может привести к отказу хозяйствующих субъектов, имеющих намерение осуществлять свою деятельность на территории парка, от обращения в адрес учреждения и участия в соответствующих конкурентных процедурах», – уверены антимонопольщики.

Поскольку контроль за осуществлением деятельности учреждения возложен на управление культуры, Челябинское УФАС России пришло к выводу о ненадлежащем осуществлении возложенных на него полномочий по организации деятельности подведомственных учреждений и непринятии мер по даче указаний об исключении несоответствующих действующему законодательству положений.

Предупреждение должно быть исполнено в срок до 26 февраля. В случае неисполнения в отношении управления культуры будет возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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