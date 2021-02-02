Областной суд взыскал с ЧМК 149 миллионов рублей за сброс грязных стоков в реку Миасс

ЧМК не смог оспорить решение о взыскании с него 142,6 млн рублей в счет возмещения причиненного вреда окружающей среде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения ПАО «Челябинский металлургический комбинат» природоохранного законодательства при осуществлении сбросов сточных вод в реку Миасс, по результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды.

«Предприятие не обеспечило применение наилучших существующих технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде причинен ущерб», – заявили в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба, причиненного окружающей среде на территории Челябинска в результате деятельности ПАО «ЧМК», согласно методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, за 2016-2017 годы по Каштакскому и Першинскому выпускам сброса сточных вод составила 142,6 млн рублей.

Челябинским природоохранным прокурором было направлено в Металлургический районный суд Челябинска исковое заявление о взыскании причиненного ущерба.

Судом требования прокурора удовлетворены. Но представители ЧМК обжаловали это решение в вышестоящем суде. «Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу ПАО «Челябинский металлургический комбинат», признала обоснованным требование прокурора о взыскании суммы ущерба в пользу муниципального образования «Город Челябинск», на территории которого имело место причинение вреда окружающей среде», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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