На трассе М-5 «Урал» закрыли движение для большегрузов

В Челябинской области ограничено движение большегрузов на трассе М-5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в ФКУ Упрдор «Южный Урал», в целях обеспечения безопасности дорожного движения введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств с 12:00 часов (время местное) 2 февраля на участке км 1548 км (+651) (граница с Республикой Башкортостан) – 1799 км (поворот на Чебаркуль) автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области.

Причины временного ограничения движения – неблагоприятные метеорологические погодные условия (сильный снег, метель) и введение ограничения движения в Республике Башкортостан.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 20:00 (время местное) 2 февраля. Время может быть изменено из-за погодных условий.

О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Февраль 02, Павел Зварзин

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