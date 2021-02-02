Магнитогорские чиновники отказались расселять дом, лишившийся крыши и грозящий внезапным обрушением

Мэрия Магнитогорска пригодным для жизни дом, способный в любой момент обрушить на жильцов свои перекрытия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в прокуратуру области с просьбой вмешаться в ситуацию жильцов сгоревшего дома в Магнитогорске.

В октябре 2019 года в здании произошел сильнейший пожар, выгорели два подъезда, еще два – серьезно пострадали. Благодаря работе пожарных 44 человека вовремя эвакуировали, жертв удалось избежать, но помещения, до этого 90 лет не видевшие ремонта, пришли в негодность. Между тем администрация Магнитогорска не видит причин для переселения. Дом признан пригодным для проживания.

Общественники просят прокуратуру провести проверку и защитить права жителей, которые считают, что жить в доме на улице Пионерская, 27, опасно. Сомнения в пригодности жилья возникают даже при визуальном осмотре: отсутствует большая часть кровли, верхние этажи выгорели почти полностью, квартиры затоплены, деревянные перекрытия прогнили, стены покрылись толстой коркой засохшей плесени, полы проминаются, трещины на стенах от пола до потолка – шириной в палец.

«Пожар тушили около 15 часов, дом промок насквозь. Его до сих пор не могут просушить, гниль и плесень распространяются с огромной скоростью. Запах стоит непередаваемый. Дом и так был в удручающем состоянии, а после пожара стало совсем невыносимо. Жильцов наиболее пострадавших третьего и четвертого подъездов пока заселили в общежитие бесплатно, но о расселении речь не идет, в администрации сказали: «Сделаем вам косметический ремонт – и переедете обратно». Людям из первого и второго подъездов предложили временно проживать в том же общежитии за 800 рублей в сутки», – рассказала собственница одной из квартир пострадавшего дома.

Жильцы не понимают, о каком косметическом ремонте может идти речь, когда из квартир видно небо, а стены повело так, что от них отходят лестничные пролеты. К тому же предыдущий единственный капитальный ремонт, включающий только работы по кровле и замену проводки, по мнению жильцов, и привел к пожару: в ночь, когда четырехэтажное здание вспыхнуло, произошло короткое замыкание. Люди просят расселить их из опасного дома, а само здание отреставрировать, поскольку оно включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Возможно, этот факт и стал причиной того, что здание было признано пригодным для проживания.

«Жители провели свою независимую экспертизу, подтвердившую, что имеется угроза прогрессирующих (лавинообразных) обрушений строительных конструкций перекрытий дома. Считаем необходимым вмешательство прокуратуры для защиты прав граждан, потому что результаты экспертизы, проведенной администрацией города, вызывают сомнения. Помимо этого, мы обратились в региональное министерство культуры и государственный комитет охраны объектов культурного наследия с целью восстановления объекта исторического наследия», – рассказал эксперт общественной организации.

Буквально на днях Челябинская область обратила на себя внимание федеральных правоохранительных органов в связи со скандалом из-за отказа чебаркульской администрации расселить «ледяное общежитие» на Электростальской, 7. В результате ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Магнитогорский затопленный «дом-Титаник», как его прозвали жители, с «кораллами» на стенах имеет все шансы повторить историю с громкими разбирательствами, поскольку его безопасность для проживания также вызывает большие сомнения, полагают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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