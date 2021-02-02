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Вторник, 2 февраля 2021, 14:06 мск

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Челябинец предстанет перед судом за штурм ювелирного салона

Житель Челябинска предстанет перед судом за совершение разбойного нападения на ювелирный салон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего горожанина, обвиняемого в совершении разбоя.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года молодой человек, надев медицинскую маску, зашел в помещение ювелирного магазина на улице Кирова, бросил в сторону продавцов страйкбольную гранату, от которой произошло задымление помещения. После этого разбил молотком витрину с золотыми изделиями. Но в тот же момент увидел охранника и, испугавшись, выбежал из ювелирного салона. Перебегая дорогу, был сбит автомобилем, однако продолжил убегать. Но был задержан водителем автомобиля и передан сотрудникам полиции. Из магазина ничего не похищено.

Обвиняемый ранее не судим, не работает, не учится, вину признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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