В Челябинской области неделю молчали об утечке нефтепродуктов в водоем

В Челябинской области неделю скрывали экологическую аварию на ТЭЦ.

Противоречивая информация поступает после технологического ЧП в Аргаяшском районе. Официальные ведомства сообщают о не слишком значительном инциденте, связанном с разливом технического масла и попаданием его на поверхность технологического пруда Аргаяшской ТЭЦ. Местные жители говорят о попытке скрыть экологическую катастрофу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 28 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение областной поисково-спасательной службы о выезде для сбора масляных пятен в техническом канале Аргаяшской ТЭЦ.

«На данном канале наблюдаются разрозненные масляные пятна на общей площади до 100 квадратных метров. С целью недопущения попадания пятен в озеро Улагач, спасателями Мобильного и Кыштымского отрядов Поисково-спасательной службы Челябинской области в месте впадения канала в озеро выставлены боновые заграждения, проводится сбор масляной пленки, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – На место направлена оперативная группа Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты Главного управления МЧС России по Челябинской области осуществляют мониторинг обстановки».

Росприроднадзор взял пробы воды для мониторинга ситуации. Устанавливаются причины появления масляных пятен. Аргаяшкая ТЭЦ работает в штатном режиме.

Озеро Улагач является техническим водоемом Аргаяшской ТЭЦ, питьевое водопотребление населения из него не осуществляется, угрозы населению нет, уточняют в экстренном ведомстве.

В уелом, если верить официальным данным, в водоем «ушло» около полутоны технического масла. Однако жители Аргаяшского района заявляют о разливе нескольких тонн нефтепродуктов. При этом, по словам очевидцев, авария произошла не меньше чем за неделю до того, как об этом сообщили экстренные службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.02.21

Магнитогорские чиновники отказались расселять дом, лишившийся крыши и грозящий внезапным обрушением. / На трассе М-5 «Урал» закрыли движение для большегрузов. / Областной суд взыскал с ЧМК 149 миллионов рублей за сброс грязных стоков в реку Миасс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»