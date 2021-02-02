Южный Урал остается в плену снегопадов. Экстренное предупреждение сохраняется

Экстренное предупреждение продлили в Челябинской области на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 20 часов 2 февраля до 20 часов 3 февраля в регионе ожидаются осадки, на юге региона – умеренные осадки в виде мокрого снега с дождем.

В отдельных районах – туманы, отложение изморози, образование гололедицы на дорогах.

«Мы выслали подрядчикам, ответственным за содержание региональных дорог, предупреждение – будет организовано дежурство ответственных лиц и круглосуточная работы спецтехники, – рассказали представители ведомства. – На федеральной автодороге М-5 введено ограничение движения для большегрузов на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1799+000 (поворот на Чебаркуль)".

Водителей просят быть внимательными и осторожными в пути, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При возникновении нештатных ситуаций обращаться по телефонам 101 и 112, а также в диспетчерскую службу Миндортранса: ️(351)237 88 92.

Челябинск, Виктор Елисеев

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