Губернатора Текслера обвинили в невыполнении обязанностей и обязательств

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера обвинили в невыполнении обязанностей и обязательств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Дмитрий Деминенко вышел сегодня, 2 февраля, с одиночным пикетом к зданию правительства Челябинской области.

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Напомним, в настоящее время в Челябинске с рабочим визитом находится полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. По словам активиста, встретить чиновника с плакатом «Текслер не выполняет свои обязанности и обязательства» его побудило несколько причин.

«Вообще, я вышел на пикет, прежде всего, как обманутый дольщик, – рассказал Дмитрий. – Наш дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016 году, но стройка остановилась. Когда Алексей Текслер участвовал в выборах губернатора, он обещал, что два находящиеся в высокой степени готовности дома, которые строила компания Александра Сребрянского, будут сданы в ближайшее время. Насколько я знаю, на их достройку выделили 20 миллионов рублей. Но на эти деньги организовали только побелку и покраску в подъездах».

По словам челябинца, в самих квартирах ничего сделано не было. «Конечно, когда проходили встречи с обманутыми дольщиками, нам сказали, что квартиры будут сданы без отделки. Но я не думал, что все будет настолько ужасно. У меня в квартире в потолке дыра! Как я могу принять такое помещение?» Зато, по словам Дмитрия, какие только министерства и ведомства не успели попиариться на «решении» проблемы обманутых дольщиков.

Что интересно, осенью 2019 года дом приняли в эксплуатацию со всеми существующими недоделками. Но горожанин продолжает настаивать на соблюдении своих прав, требуя выполнения обязательств в полном объеме.

Впрочем, это не единственная причина пикета. «Надпись на плакате может подойти и под другие темы, – рассуждает южноуралец. – Например, у нас в городе продолжают накапливаться экологические проблемы. Да, даже если взять такую обязанность губернатора, как проведение личных приемов жителей региона. Сколько у меня есть знакомых, тех же дольщиков, но ни один из них не смог пробиться на личный прием губернатора Текслера».

Челябинск, Виктор Елисеев

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