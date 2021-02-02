Челябинск с первым рабочим визитом посетил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев

Челябинск с первым рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала полпред вместе с губернатором Алексеем Текслером посетил новый областной инфекционный центр.

«Проект реализован в кратчайшие сроки, причем подходы для таких объектов использовались правильные: отдельный подъезд в каждый бокс – это очень важно, когда речь идет о таких серьезных инфекциях, как ковид. Важно, что отсечены все зоны, проводится необходимая обработка, считаю, приличное оснащение, есть необходимое «тяжелое» оборудование, хорошая лаборатория – всё это позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Проводимые в стране мероприятия дадут свой эффект, в частности, активная иммунизация населения (прививочная кампания), конечно, в какое-то время ковид отступит, но данный объект останется востребованным», – отметил Владимир Якушев.

Сейчас на территории центра дополнительно к 11 действующим возводятся три новых корпуса. Здания планируется оснастить современными системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом. Строительство второй очереди Областной инфекционной больницы под Челябинском планируется завершить в апреле текущего года. Общая коечная мощность, с учетом новых инфекционных палатных корпусов, в режиме повышенной готовности составит порядка 600 мест.

После больницы Владимир Якушев и Алексей Текслер посетили индустриальный парк «Станкомаш», где познакомились с продукцией и производственными процессами предприятий-резидентов.

«В первую очередь, конечно, волнует экономика, какие у нас есть на сегодняшний день точки роста, и здесь очень важна как раз кооперация предприятий, находящихся в УрФО. Кооперация на этой площадке здорово представлена, потому что производства имеют кооперационные связи с промышленными площадками Свердловской, Тюменской областей, с нашими северными территориями. В целом важно и интересно понимать, насколько сегодня кооперация развита в УрФО, где нам можно еще усилить работу», – отметил Владимир Якушев.

Вечером Владимир Якушев и Алексей Текслер обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и работу сферы здравоохранения, а также ситуацию на рынке труда.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 02.02.21

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